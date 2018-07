Thiaguinho fica com a vaga de Mariano no Fluminense

O técnico Muricy Ramalho praticamente definiu a escalação do Fluminense para o jogo de domingo, contra o Atlético-PR, em Curitiba, após comandar um treino coletivo na manhã desta quinta-feira. E, para a vaga do lateral-direito Mariano, que está suspenso, ele optou pela entrada de Thiaguinho.

Recém-contratado pelo clube, Marquinhos também brigava pela vaga de Mariano, mas Thiaguinho levou a melhor, treinando entre os titulares nesta quinta-feira e praticamente confirmando sua presença no time que jogará no domingo pela 31ª rodada do Brasileirão.

Enquanto isso, Muricy confirmou a entrada do atacante Rodriguinho no lugar do contundido Emerson, o que já era esperado. No restante, o Fluminense deve ter a mesma escalação que teve no empate com o Botafogo na última rodada do campeonato.

Assim, o time do Fluminense para o jogo de domingo deve entrar em campo com Ricardo Berna; Thiaguinho, Gum, Leandro Euzébio e Carlinhos; Diogo, Diguinho, Marquinho e Conca; Rodriguinho e Washington.