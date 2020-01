Thiaguinho se apresenta para a torcida do Botafogo e compara Valentim e Carille

O volante Thiaguinho, de 22 anos, destacou sua versatilidade e disponibilidade, nesta terça-feira, durante a apresentação no Botafogo, no Hotel-Fazenda China Park, onde o time carioca está em pré-temporada no Espírito Santo.

"A marcação forte e a chegada na frente são minhas características. Minha vantagem é essa, saber marcar e saber atacar. Eu prefiro atacar mais e sei defender. Então se pudesse escolher, seria de segundo volante", disse o atleta, que veio por empréstimo junto ao Corinthians e fica até o fim do ano.

Em treinamento com o restante do elenco botafoguense desde o dia 8, Thiaguinho sabe que a disputa para a vaga de volante é uma das mais duras. "Estou aqui para ajudar. Deixo de lado a vaidade e jogaria de lateral-direito também", afirmou o meio-campista, que aproveitou para comparar o estilo do técnico Alberto Valentim com o de Fábio Carille, com quem trabalhou no Corinthians.

"É um cara bem intenso dentro e fora de campo. É difícil falar de semelhança e diferença. O que acho bem parecido é a intensidade dos treinos, eles sempre acompanham, na academia, no campo, treino físico", disse Thiaguinho, que destacou também a importante convivência com os jogadores mais velhos. "Eles são o pilar do time. Vão segurar a gente dentro de campo. Tenho conversado com o Cícero, que é uma referência."

Os jogadores do Botafogo voltam a treinar em dois períodos nesta terça-feira. Na próxima sexta, o Botafogo vai enfrentar o Estrela do Norte em um jogo-treino, no China Park.