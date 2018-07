Thiaguinho se reúne com organizada do Palmeiras para se desculpar

SÃO PAULO - O cantor de samba Thiaguinho se reuniu na tarde desta quarta-feira com representantes da Mancha Alviverde, torcida organizada do Palmeiras, em uma churrascaria no Anhembi, em São Paulo, para se explicar sobre as provocações feitas durante a comemoração do título mundial do Corinthians, na última terça-feira.

O encontro partiu por iniciativa do próprio cantor, que pediu desculpas para os representantes da torcida, extensiva a todos os palmeirenses, e recebeu uma camisa da Mancha Alviverde de presente. "Diante da repercussão que teve o caso, ele pediu para conversar com a gente e mostramos toda nossa indignação", explicou André Guerra, presidente da Mancha, em entrevista ao Estado.

O torcedor ainda contou que da parte da torcida palmeirense, o assunto está encerrado. "Ele admitiu o erro e falou para que está muito arrependido do que fez e que não deveria ter agido daquela maneira. Entendemos que ele é corintiano e que estava comemorando um título importante, mas não podemos admitir falta de respeito", completou Guerra.

Thiaguinho já gravou um DVD no Estádio Palestra Itália e já fez alguns shows na quadra da Mancha Verde. "Ele sempre foi bem recebido quando esteve com a gente, por isso ficamos surpreso com a postura dele no trio elétrico. Mas já está tudo resolvido."