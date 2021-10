Thierry Henry elogia Lucas Paquetá e o vê como um dos melhores no futebol francês

Lucas Paquetá chegou com moral no Lyon há um ano, assumindo a camisa 10 de Mamphis Depay e com obrigação de orquestrar o meio-campo da equipe. Rapidamente caiu nas graças do torcedor com gols e assistências que o levaram à seleção brasileira. Seu bom momento no país faz o ex-astro francês Thierry Henry não poupar elogios para seu futebol.

Auxiliar técnico da Bélgica, o ex-atacante da seleção da França, campeã do mundo em 1998 e algoz na seleção brasileira nas quartas de final da Copa de 2006, vê Lucas Paquetá como um dos melhores jogadores do Campeonato Francês.

Leia Também Confira como está a classificação do Campeonato Francês

"O que me impressiona neste jogador é que ele faz as duas coisas com um sorriso. Ele se defende e ataca com um sorriso. Para mim, é por isso que já podemos falar de um dos melhores jogadores da liga", afirmou Thierry Henry em programa da Prime Video.

Apenas endossou palavras destinadas a Lucas Paquetá após a espetacular virada do Lyon sobre o Sparta Praga na Liga Europa, por 4 a 3, há uma semana, com o brasileiro sendo decisivo após sair do banco de reservas.

"Vamos falar sobre Paquetá, por favor, ele faz tudo. Mesmo quando tinha cãibras, fazia tudo sozinho. Raramente vi tal número 10, não por seu número, mas por seu posicionamento. Para mim, ele foi o melhor em campo."

Arrancando elogios na França, na qual o Lyon é apenas o nono colocado, mas lidera seu grupo na Liga Europa, Lucas Paquetá deve estar na convocação da seleção brasileira na próxima sexta-feira. O jogador revelado pelo Flamengo vem caindo nas graças também do técnico Tite e virou o principal armador da equipe nacional.