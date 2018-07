Thomás e Nixon continuam em tratamento no Flamengo

Neste sábado, Thomás, com dores no tornozelo direito, e Nixon, com incômodo na coxa esquerda, não participaram da atividade comandada pelos preparadores físicos do Flamengo. Eles submeteram o elenco a corridas rápidas, com variações de tempo, velocidade e distância.

O treinamento foi o último do Flamengo antes da folga de carnaval. O grupo foi liberado pelo técnico Dorival Júnior e vai se reapresentar apenas na tarde de terça-feira.

Com 16 pontos, o Flamengo está em primeiro lugar no Grupo B da Taça Guanabara e ainda não perdeu na competição. Assim, o clássico com o Botafogo, marcado para o dia 17 de fevereiro, será um duelo de líderes e invictos, pois o rival ainda não foi batido no torneio e está na ponta do Grupo A, com 14 pontos.