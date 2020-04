Thomas Müller estende contrato com o Bayern de Munique até o fim de 2023

Thomas Müller teve uma boa notícia, nesta terça-feira, em pleno período de pandemia de coronavírus. O atacante, de 30 anos, estendeu seu contrato com o Bayern de Munique até o fim de 2023. O compromisso anterior era válido até dezembro de 2021.

"Me alegra que Thomas Müller prolongue por mais dois anos", disse Karl-Heinz Rummenigge, presidente do Bayern, em um comunicado. "Assinei totalmente satisfeito", afirmou Müller.

Na semana passada, o time bávaro renovou também o contrato do técnico, Hansi Flick, que estava no cargo de forma interina desde novembro, quando substituiu Niko Kovak, de quem era auxiliar.

O elenco do Bayern voltou aos treinamentos na segunda-feira em pequenos grupos, após duas semanas de paralisação por causa do coronavírus. A Alemanha é o quarto país com o maior número de contágios da covid-19, atrás de Estados Unidos, Itália e Espanha, com mais de 103 mil casos e 1,8 mil mortes.

O Campeonato Alemão está suspenso até dia 30, mas é possível que esta data seja estendida. Quando foi interrompido na 25.ª rodada, a nove do final, o Bayern estava na liderança, com 55 pontos, quatro à frente do Borussia Dortmund. O Leipzig era o terceiro colocado, com 50 pontos.