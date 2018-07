Thomas Müller valoriza artilharia, mas prioriza título mundial

Thomas Müller tem a oportunidade de fazer história na Copa do Mundo diante de si. O atacante do Bayern de Munique está a um gol de ser o artilheiro do Mundial pela segunda vez em sua carreira, coisa que ninguém jamais conseguiu. Por incrível que pareça, ele não se mostra nem um pouco preocupado com isso. Müller diz que a sua ambição é ser campeão do mundo e nada mais.

É admirável o que Müller conseguiu em sua trajetória no futebol. Com apenas 24 anos, ele ostenta uma enorme coleção de títulos no Bayern. E mais: é um dos três jogadores da história a fazer pelo menos cinco gols em duas Copas do Mundo (os outros são o companheiro de seleção alemã Klose e o peruano Cubillas). Qualquer jogador daria um braço para terminar a carreira com semelhantes glórias, mas Müller quer mais. Ele deseja o maior de todos os prêmios, o título mundial.

"Acredito que ganhar a final da Copa é uma coisa que não tem nada a ver com ganhar a Chuteira de Ouro", disse o atacante, referindo-se ao prêmio oferecido ao artilheiro do Mundial. "Acredito que, quanto mais gols eu marcar, mais perto a Alemanha ficará da vitória. E é isso o que mais me interessa."

NA CORRERIA

Artilheiro da Copa da África do Sul, com cinco gols (ao lado de Sneijder, Villa e Forlán), Müller também tem cinco na atual edição do torneio e está apenas um atrás do colombiano James Rodríguez. Ele, no entanto, não vai entrar no Maracanã amanhã determinado a superar o meia do Monaco. Aliás, nem estará preocupado em fazer gols. O que pretende fazer, amanhã, é correr. E muito.

As estatísticas da Fifa indicam que Müller foi o terceiro jogador que mais correu na Copa do Mundo, com 68,8 quilômetros (ele só perde para os holandeses Sneijder e Robben). Com a bola nos pés, percorreu 28,3 quilômetros (apenas seu companheiro Philipp Lahm correu mais). Essa correria toda deverá servir para o atacante estar em todas as partes do campo e, se for necessário, até para tentar anular a arma mortal da Argentina.

"Se eu tiver de acompanhar Messi o tempo todo, vou fazer isso. E olha que ele não é dos jogadores mais lentos do mundo", brincou Müller. "Correr é algo bastante natural para mim, faz parte do meu DNA. Contra qualquer adversário é preciso correr muito, e correr com eficiência. Especialmente contra uma equipe forte como a da Argentina."