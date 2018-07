Thomás sonha com primeira Libertadores no Flamengo

"É uma competição diferente. Joguei a Libertadores no Sub-20 e percebi que tem diferença. A arbitragem é outra, os adversários jogam mais na força física, mas também tem qualidade. Acho que a nossa passagem lá em Lima, no peru, foi importante", disse Thomás, ao site oficial do clube.

Com apenas 18 anos, Thomás disputou nove partidas pelo Flamengo em 2011 e se tornou o "xodó" da torcida na reta final do Campeonato Brasileiro. "Foi um ano especial. Foi muito bom termos conseguido a classificação para a Libertadores, ainda mais que foi no jogo contra o Vasco. Vamos com tudo para o ano que vem. Quero agradecer a todos que me ajudaram. Agradecer ao pessoal da base, que me ajudou muito a chegar até aqui e ao técnico Luxemburgo que apostou no meu futebol, junto com sua comissão técnica principal", afirmou.

A revelação do Flamengo sonha com o primeiro gol pela equipe profissional e projeta uma temporada de sucesso no clube. "Penso neste golzinho, penso na comemoração. Ainda não sei se farei o Urubu-Dourado, vai depender do momento. Estou curtindo minhas férias e depois vou me dedicar muito, pois teremos um longo e importante ano. Vamos lutar na Copinha, depois no Carioca, na Libertadores e Brasileiro. Quem sabe a gente não vá até o final do ano buscar o Mundial", comentou.