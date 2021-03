Thomaz Bellucci estreia com vitória no qualifying do ATP de Santiago

Thomaz Bellucci venceu, neste sábado, o marroquino Elliot Benchetrit, número 234 do mundo, por 2 sets a 0, com um duplo 6/2, em 1h16 de jogo. O duelo foi válido pela primeira rodada do qualifying do ATP 250 de Santiago, no Chile.

Sem competir desde a primeira semana do ano, no ATP 250 de Delray Beach, nos Estados Unidos, Bellucci aproveitou para falar da ausência das quadras. "Realmente foi bastante tempo sem competir. Não porque eu queria, mas pelas restrições de viagens", disse o paulista. "Hoje foi um bom jogo, consegui me manter consistente e o adversário acabou cometendo muitos erros. Agora é manter o foco e o bom nível para os próximos jogos. Uma sequência de partidas seria importante para retomar o ritmo de jogo o mais rápido possível."

Na próxima rodada, Thomaz enfrentará o vencedor do duelo entre o português João Domingues, cabeça de chave 4 e 188º do ranking, e o argentino Nicolas Kicker. O brasileiro precisa de mais duas vitórias para entrar na chave principal do torneio do qual já foi campeão em 2010.

MARCELO MELO

No Catar, no ATP 250 de Doha, o mineiro Marcelo Melo perdeu no torneio de qualificação para o alemão Tim Puetz, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1h15 de partida. O brasileiro, 11º no ranking mundial de duplas, não jogava uma partida de simples desde 2013.