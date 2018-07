Thomaz diz que tabu do São Paulo em Itaquera dá motivação extra

O meia Thomaz ainda não sabe se será titular do São Paulo contra o Corinthians, no domingo, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Mas o jogador já sabe o que o time tricolor pode fazer para vencer pela primeira vez na Arena Corinthians: em seis partidas no estádio, a equipe do Morumbi nunca ganhou.

"Ainda não vencemos lá, mas precisamos disso. É um rival direto no campeonato, precisamos entrar com tudo, temos um grande time e vamos fazer um grande jogo para fazer os três pontos. Mas temos de ter muito cuidado. Eles marcam muito bem atrás da bola e saem rápido no contra-ataque. Precisamos de atenção", disse o jogador.

A campanha do São Paulo na arena do rival é de quatro derrotas e dois empates, justamente nos dois últimos duelos no estádio corintiano. "O tabu é uma motivação a mais para conquistarmos os três pontos no domingo. Mas não podemos abrir os espaços para eles penetrarem e, quando tivermos a bola, temos de ser eficientes no ataque", explicou Thomaz.

Thomaz vê o clássico como uma partida especial, até porque nas categorias de base atuou no Corinthians. Mas agora defende as cores do São Paulo e quer ajudar de qualquer jeito, sendo titular ou não. "O Rogério está me dando confiança, me colocando nos jogos, e independentemente de jogar 1, 45 ou 90 minutos, tenho de entrar e ajudar", avisou.