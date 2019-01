Thonny Anderson marca quatro e Grêmio atropela em último teste antes da estreia

O Grêmio realizou nesta quinta-feira seu último teste antes da estreia no Campeonato Gaúcho. A equipe recebeu o Sindicato dos Atletas para um jogo-treino no CT Presidente Luiz Carvalho e não teve qualquer dificuldade para atropelar por 8 a 0, com show de Thonny Anderson, autor de quatro gols.

O técnico Renato Gaúcho escalou uma equipe reserva, que deve encarar o Novo Hamburgo domingo, fora de casa, pela primeira rodada do Estadual. O treinador levou a campo: Paulo Victor; Léo Gomes, Paulo Miranda, Marcelo Oliveira e Juninho Capixaba; Rômulo, Matheus Henrique, Kaio, Jean Pyerre e Alisson; Thonny Anderson.

Quem melhor aproveitou a oportunidade foi Thonny Anderson, que marcou o primeiro aos oito minutos. Alisson ampliou e Thonny Anderson voltou a aparecer para marcar mais três vezes, além de dar a assistência para o lateral Juninho Capixaba balançar a rede.

Para a etapa final, Renato trocou os 11 jogadores. Ele escalou o Grêmio com: Júlio César; Madson, Rafael Thyere, Darlan e Guilherme Guedes; Thaciano, Marinho, Lincoln, Vico e Pepê; André.

O time tricolor não manteve o rendimento, mas conseguiu completar a goleada com mais dois gols. Aos 10 minutos, Marinho cobrou falta na trave e André aproveitou o rebote para marcar. Quatro minutos mais tarde, Marinho bateu escanteio e Lincoln finalizou para a rede para selar o resultado.