Thuram deixa cargo na Federação Francesa de Futebol

A federação disse que Thuram deseja trabalhar em uma função diferente, olhando para o "papel do futebol na sociedade" e "na luta contra a discriminação". Thuram é o segundo membro da FFF a demitir-se nas últimas três semanas. Jacques Lambert deixou o cargo de diretor da entidade para assumir uma função de auxílio à Uefa na organização da Eurocopa de 2016 na França.

Thuram fez críticas capitão da seleção francesa Patrice Evra por seu papel na campanha da Copa do Mundo, quando os jogadores se recusaram a participar de um treino e foram eliminados na primeira fase do torneio disputado na África do Sul.