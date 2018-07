Tiago Alves celebra estreia vitoriosa no Palmeiras

SÃO PAULO - A emocionante vitória do Palmeiras sobre o Paysandu por 3 a 2, sábado, no Pacaembu, pela 16ª rodada da Série B, marcou a estreia de Tiago Alves no clube. Ele entrou em campo nos minutos iniciais do segundo tempo, em razão da lesão sofrida por Vilson. Tiago Alves estava no time desde o início de maio, após passagem pela Ponte Preta, mas ainda não havia entrado em campo. Assim, a sua comemoração foi dupla no sábado, pela estreia e também em razão de ser o seu primeiro jogo no time.

"Foi um jogo difícil, mas graças a Deus a gente saiu com os três pontos. Foi uma vitória com gosto especial para mim, por ser a minha estreia, e realizei um desejo pessoal de jogar por este clube e vestir a camisa do Palmeiras dentro de campo. Para mim, foi uma sensação especial participar do jogo e vou guardar isso para o resto da minha vida", afirmou o camisa 36.

No sábado, Tiago Alves formou a zaga do Palmeiras com Henrique. Além dessa dupla, o time já teve outras três parcerias na Série B: Henrique e Vilson, Henrique e André Luiz e André Luiz e Vilson. Apesar das trocas, o time paulista tem a defesa menos vazada da competição, com apenas 12 gols sofridos em 16 partidas.