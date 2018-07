Tiago Alves é regularizado e pode estrear na Ponte Preta A Ponte Preta pode ter mais uma estreia neste domingo, quando enfrentará o Botafogo, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Após assinar contrato por dois anos, o zagueiro Tiago Alves, que pertencia ao Palmeiras, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode jogar pela terceira rodada do Campeonato Paulista.