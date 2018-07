Tiago Alves rescinde com Palmeiras e acerta com a Ponte Preta

O dia foi de novidades na Ponte Preta. Uma das prioridades para a temporada 2015 era a renovação do zagueiro Tiago Alves, que foi confirmada nesta quinta-feira. O defensor rescindiu com o Palmeiras e fechou com a equipe campineira por duas temporadas. Já o meia-atacante Roni, que defendeu o time na Série B, renovou e fica em Campinas até o final do ano.

Tiago Alves tinha contrato com o Palmeiras até o final da temporada, mas não fazia parte dos planos do técnico Oswaldo de Oliveira, principalmente após o clube paulistano contratar Jackson, ex-Internacional, Victor Ramos, ex-Vitória, e Vitor Hugo, ex-América-MG. Assim, o ponte-pretano se reuniu com a diretoria alvinegra para rescindir amigavelmente.

Com Roni, a situação foi um pouco diferente. O São Paulo ainda tem interesse em contar com ele no futuro. Por isso, renovou o seu contrato até maio de 2018 e o emprestou para a Ponte Preta até o final da temporada. Ambos os atletas foram importantes para a campanha do vice-campeonato da Série B pelo clube campineiro em 2014.