Tiago e a paz de Diniz

Fernando Diniz virou moda depois dos últimos dois jogos do São Paulo, com vitórias sobre LDU (3 a 0) pela Libertadores e Santos (2 a 1) no Campeonato Paulista. Nenhum outro treinador parou tão em alta no futebol paulista como o são-paulino, o que lhe deixa em confortável situação durante a parada forçada pela pandemia do novo coronavírus, mas amplia a expectativa pelo que o time apresentará no dia em que a bola voltar a rolar.

Diniz consegue, em 2020, algo que os dirigentes tricolores, em especial Raí, esperavam ver em campo um ano antes, quando André Jardine foi rápida e precipitadamente catapultado à condição de técnico do time profissional. Além da eliminação na primeira fase da Libertadores da América para o Talleres, de Córdoba, a equipe jogou bem menos do que se esperava e não foi capaz de apresentar o estilo imaginado com eficiência.

Comparando as estatísticas do “SofaScore” entre o atual treinador do São Paulo e quem ocupava o cargo um ano antes, temos grande diferença em praticamente todos os quesitos. A começar pelo aproveitamento. Fernando Diniz cravou 60% dos pontos disputados em 2020 até a interrupção do futebol, contra apenas 47% de Jardine na temporada passada. Se a essa altura com ele o São Paulo tinha 12 gols em 2019, hoje são 14 marcados no ano.

Em tentos sofridos o time de Diniz também se sai melhor, levou sete contra oito da equipe de Jardine, mas em grandes chances criadas a disparidade é gigantesca: 22 a 7 para o time de 2020. Mais do que o triplo! Consequentemente, o time deste ano finaliza bem mais do que o do começo de 2019, 158 a 97. A pontaria está distante do ideal, mesmo assim é melhor do que a da equipe de um ano atrás, com 48% de aproveitamento ante os 37% da temporada passada.

Em passes certos, como já era de se imaginar, o time de Fernando Diniz fica muito à frente do que André Jardine tetou fazer, acumulando nada menos que 515 de média contra 335. É uma característica comum aos times do atual técnico do São Paulo, que a exemplo dos tempos de Fluminense, tem tempo de posse de bola, cria muitas chances, mas ainda passa longe de alcançar um elevado índice de aproveitamento. É o principal ajuste a ser feito.

Nesse cenário, nas duas primeiras rodadas da fase de grupos da Copa Libertadores, Daniel Alves aparece entre os principais passadores da competição, com 135 certos, 87% de acerto e quatro passes decisivos, entre eles duas grandes oportunidades criadas. O camisa 10, um dos maiores responsáveis pela contratação de Fernando Diniz, vem se firmando como o comandante da equipe na cancha, o time cresce com sua liderança, técnica principalmente.

Se para o técnico do São Paulo o cenário era favorável quando o futebol saiu de cena sem prazo estipulado para retornar, no Corinthians o cenário é inverso. Tiago Nunes sofre até hoje com as sequelas da eliminação precoce na Libertadores ante o Guaraní paraguaio e a virtual desclassificação do Campeonato Paulista. E seus índices ficam abaixo dos apresentados por Fábio Carille em igual período de 2019, quando comandava os corintianos.

Se o aproveitamento no ano passado era de 50% a essa altura das competições, hoje não passa de 37%. O time marcou mais gols (12 contra 8), mas sofreu mais também (10 a 8). Cria mais chances (20 a 11) e finaliza bem mais (123 a 84), mas a pontaria é quase tão fraca quanto (38% a 33%). Em passes certos, ligeira superioridade sobre Carille (450 a 403 por peleja). A conclusão é que o Corinthians de 2020 ataca mais, tem mais a bola sob seu comando, mas ainda não conseguiu sequer alguns resultados que dêem a Tiago Nunes a paz encontrada por Diniz neste começo de temporada.