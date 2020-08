Tiago Nunes adverte para gols perdidos: 'Um lance pode te levar ao título ou não'

O Corinthians não poderá perder no sábado, no Allianz Parque, no segundo e definitivo jogo da decisão do Campeonato Paulista diante do Palmeiras as oportunidades desperdiçadas, nesta quarta-feira, em Itaquera. A opinião é de Tiago Nunes. Segundo o treinador, "uma final é marcada por poucas chances de gol e um lance pode te levar ao título ou não".

O comandante corintiano estava se referindo aos gols perdidos por Ramiro e Mateus Vital, ainda no primeiro tempo do clássico. A segunda foi defendida de fomra espetacular pelo goleiro Weverton. "Uma final é decidida nos detalhes em uma competição tão difícil. Eles que fazem a diferença."

Ao mesmo tempo, o treinador destacou o fato de o setor defensivo ainda não ter sido vazado pós-quarentena. "Defensivamente fizemos uma partida muito boa. Conseguimos trabalhar com uma linha defensiva alta, compacta, o que é difícil diante de uma equipe que usa muito da bola longa para trabalhar em velocidade. Conseguimos manter essa marcação graças à entrega dos jogadores."

Tiago Nunes também comemorou o fato da possibilidade de escalar no sábado a mesma formação pela quarta vez consecutiva. "Isso vai dando entrosamento e confiança nas ideias que estão sendo propostas e o mais importante é quem entra consiga manter o mesmo nível de atuação para que independentemente dos nomes a gente consiga manter uma regularidade."

O elenco corintiano volta aos treinos nesta quinta-feira à tarde. Os titulares farão apenas um treino regenerativo, enquanto os reservas farão uma atividade técnica e tática. Tiago Nunes define a escalação já na sexta-feira para o segundo jogo da final.