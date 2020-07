Tiago Nunes aprimora saída de bola do Corinthians e ensina Cássio a bater na bola

Aprimorar a saída de bola do Corinthians foi o principal objetivo do técnico Tiago Nunes, nesta sexta-feira, durante o treinamento no CT Joaquim Grava. Goleiros, zagueiros e laterais receberam orientações de como trabalhar as jogadas. Foi o terceiro treino seguido com foco na parte tática.

A intenção do treinador corintiano é que os atletas consigam memorizar as jogadas, que terão início desde o campo de defesa até a área adversária. Para isso, várias situações de ataque contra defesa foram simuladas, com a participação de pequenos grupos. Outro treino está previsto para este sábado pela manhã.

Leia Também Diretor do Corinthians admite excesso de contratações e diz que alertou Andrés Sanchez

Outra preocupação de Tiago Nunes foi aperfeiçoar o domínio de bola dos goleiros Cássio, Walter, Guilherme Castellani e Matheus Donelli com os pés, afinal será responsabilidade deles iniciar as jogadas ofensivas.

"Estamos ansiosos para jogar, com todos os cuidados. Estamos treinando bem. Todos mantiveram o ritmo durante a quarentena e estaremos preparados para fazer um grande clássico", destacou o meia Luan, referindo-se ao clássico com o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista, dia 22, o primeiro compromisso da equipe depois da pandemia.

O Corinthians é apenas o terceiro colocado no Grupo D, com 11 pontos, ao lado da Ferroviária. O time tem poucas chances de classificação para as quartas de final porque o Guarani, segundo classificado na chave, soma 16, enquanto o red Bull Bragantino soma 17.