Tiago Nunes contém euforia após goleada do Corinthians: 'Estou satisfeito'

O técnico Tiago Nunes foi cauteloso ao analisar a goleada do Corinthians por 4 a 1 sobre o Botafogo na arena em Itaquera pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Ele preferiu elogiar pontualmente a estreia e evitou fazer projeções.

"Primeiro agradecer aos atletas pela dedicação, eles tem seguido à risca o que pedimos não só no campo, mas fora, com vídeos, scout, a gente tem uma série de números que ajudam a entender a evolução", destacou.

"Penso que qualquer tipo de comparação (com o time da temporada passada) é ruim porque alguém saí perdendo. Fico feliz que nos primeiros 90 minutos completos eles tiveram ambição mesmo cansados. Isso é algo que queremos independentemente do adversário. É um início de trabalho e estou muito satisfeito com o futebol apresentado."

O treinador também elogiou o desempenho do atacante Mauro Boselli, autor de três gols na partida. E para o duelo de domingo contra o Mirassol pela segunda rodada do Paulistão não garantiu que repetirá a mesma formação. "O Mauro é muito conhecido, veio porque reconhecidamente faz muitos gols, ele tem aproveitamento muito bom de finalização, e é uma disputa muito boa com Love, Gustavo, e esse aproveitamento é o que dá pra ele a condição de titular. Tem muito jogador com cãibras, vamos ver se vai dar continuidade de escalação no próximo jogo", disse.

Na estreia, Tiago Nunes não contou com dois reforços para a temporada: o lateral-esquerdo Sidcley, que aprimora a forma física, e o volante Cantillo, que aguarda a regularização da documentação para ser inscrito no Campeonato Paulista. Os substitutos, Lucas Piton e Richard, fizeram boa apresentação e podem seguir na equipe.

"O Sidcley já está numa condição boa, já esta no peso, precisa de mais ritmo, passou tempo sem jogar e isso tem seu preço. Mas estou muito satisfeito com o desempenho do Piton", comentou o treinador. A expectativa é que o nome de Cantillo apareça no Boletim Informativo Diário da CBF nesta sexta-feira e o jogador possa ser inscrito no Paulistão.