Tiago Nunes diz que vitória resgata a autoestima do Corinthians

O Corinthians sofreu para ganhar do Goiás, com gol aos 45 minutos do segundo tempo, mas a vitória por 2 a 1 resgata a autoestima da equipe. Essa é a análise do técnico Tiago Nunes, que valorizou o resultado conquistado no estádio da Serrinha, em Goiânia, no duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Tiago Nunes citou a derrota no clássico contra o São Paulo, na rodada passada, quando o rival venceu por 2 a 1 com gol nos minutos finais da partida no Morumbi. O treinador também lembrou que o Corinthians havia empatado em casa com o Fortaleza, um resultado que não estava nos planos, mas que agora foi "compensado" pela vitória fora de casa.

"É um momento de retomada, sempre é importante vencer, ainda mais jogando fora de casa, num campeonato tão duro e equilibrado. Nos coloca numa condição melhor de tabela. Compensa também de certa maneira o empate em casa que tivemos com o Fortaleza, mesmo merecendo uma sorte melhor contra o São Paulo saímos derrotados no último minuto. Mas também resgata a autoestima de todos que estão trabalhando muito para colocar o Corinthians numa posição que merece estar, que é na parte de cima da tabela", analisou Tiago Nunes.

O treinador comentou a manifestação dos jogadores antes da partida contra o Goiás. Liderado pelo goleiro e capitão Cássio, o elenco negou possibilidade de fazer greve por causa dos três meses de salários atrasados. A mensagem dos atletas foi uma resposta ao ex-atacante Edílson Capetinha, que havia levantado a chance durante programa de televisão.

"Não existe relação de constrangimento, até porque temos uma convivência muito tranquila e transparente com a direção e os jogadores. Os jogadores se manifestaram por livre e espontânea vontade, como tudo o que acontece aqui, muito tranquilo, não tem mal entendido. Sabemos e confiamos muito no que a direção vem fazendo. A partir de agora e como tem sido sempre, é focar exclusivamente nos jogos, no que tange às coisas de dentro do campo. Sou treinador de futebol e meu papel é trabalhar com os jogadores para tentar melhorar a equipe", disse Tiago Nunes.

Com a vitória sobre o Goiás, o Corinthians chegou a oito pontos conquistados no Campeonato Brasileiro. Foram duas vitórias, dois empates e duas derrotas.