Tiago Nunes elogia atuação do Corinthians e diz que time se superou

O técnico Tiago Nunes, do Corinthians, ficou satisfeito com a equipe pelo empate sem gols com o São Paulo, neste sábado, pelo Campeonato Paulista. Depois da partida no estádio do Morumbi o treinador afirmou que estava contente pela atuação por ter sido competitiva e demonstrado superação após na quarta-feira o clube ter amargado a eliminação na fase preliminar da Copa Libertadores dentro de casa diante do Guaraní, do Paraguai.

"Jogamos muito bem tendo em vista a ótima atuação na quarta-feira e que ainda assim fomos eliminados na pré-Libertadores. Nossa proposta era vir ao Morumbi e ganhar o jogo. Tínhamos um foco muito claro nisso", disse o técnico. O empate por 0 a 0 foi a segunda rodada seguida sem vitória do Corinthians no Estadual. No último domingo o time perdeu por 1 a 0 dentro de casa para a Inter de Limeira.

Segundo o treinador, o Corinthians conseguiu se mobilizar rapidamente para o clássico mesmo com pouco tempo de descanso e diante de um rival que teve a semana toda para treinar. "A equipe se superou, conseguiu fazer um jogo de igual para igual, muito franco, aberto e com chances de gols. Foi uma partida tão bonita que merecia gols. Mas acho que o empate foi feio para o torcedor", afirmou.

Nunes explicou que o time deixou de lado a eliminação e foi competitivo porque tem jogadores experientes. "Não é uma eliminação que vai tirar nosso foco e nossa vontade de trabalhar. Temos jogadores de muita bagagem e títulos e que conseguem superar momentos difíceis. O DNA do Corinthians passa por competir e doar ao máximo. Acho que o torcedor nos aplaudiu", disse.

A equipe volta aos treinos na próxima semana e terá como compromisso na rodada o Água Santa. A partida será no sábado, em Diadema, pelo Campeonato Paulista. O jogo seguinte será dentro de casa diante do Santo André.