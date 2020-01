Tiago Nunes elogia Corinthians e analisa participação dos estreantes

O técnico Tiago Nunes gostou do desempenho do Corinthians na vitória sobre o New York City pela Florida Cup, mas destacou que ainda falta entrosamento. O novo treinador também fez uma análise dos três estreantes: Luan, Cantillo e Sidcley. Os dois primeiros começaram entre os titulares e o lateral esquerdo atuou no segundo tempo.

"Feliz estou, contar com tantos jogadores de qualidade, brinquei com Luan que já me deu muito trabalho contra, bom tê-lo a favor. Mas requer tempo de entrosamento para o time se conectar melhor, como cada um quer receber a bola, as características. Mas satisfeito pelo rendimento deles", disse.

"O Sidcley ficou como opção, pois ainda carece de aprimoramento, está um pouco acima do peso, está fazendo um trabalho agora para chegar mais rápido ao trabalho ideal. Cantillo precisa de adaptação, vinha num ritmo mais lento de jogo, tem ações um pouco mais lenta, mas tem refino técnico absurdo, quando estiver mais entrosado vai potencializar seu futebol", prosseguiu.

A partida também marcou a estreia de Danilo Avelar como zagueiro. O ex-lateral-esquerdo entrou no segundo tempo e formou dupla com Marllon. Tiago Nunes também elogiou a partida do jogador na nova posição. "Feliz com todos. Avelar fez partida muito segura, exaltar quem está se esforçando para entregar o que a gente está pedindo", declarou.

O Corinthians volta a campo no sábado para enfrentar o Atlético Nacional, da Colômbia, no segundo e último jogo pela Florida Cup. A tendência é que o treinador utilize a mesma escalação. Vale lembrar que Tiago Nunes não conta com Pedrinho, que está com a seleção brasileira pré-olímpica.