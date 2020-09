Tiago Nunes entende cobrança da diretoria do Corinthians: 'Natural'

Na comemoração do aniversário de 110 anos do Corinthians, em transmissão que também marcou o anúncio do novo nome do estádio, a Neo Química Arena, o diretor de futebol Duílio Monteiro Alves cobrou melhor desempenho do time. Dois dias depois, a equipe venceu o Goiás por 2 a 1, com gol aos 45 minutos do segundo tempo, e o técnico Tiago Nunes disse entender a cobrança do dirigente.

Tiago Nunes reforçou que o Corinthians passa por momento de mudança de filosofia. Ele foi contratado justamente para alterar a cara da equipe, que vinha há anos sendo comandada por técnicos com características mais defensivas, como Tite, Mano Menezes e Fábio Carille.

"O Corinthians tem que jogar bem em qualquer circunstância, em qualquer momento da temporada, independente do momento que atravessa. É a cobrança, sabemos que um clube do tamanho do Corinthians tem que buscar resultados e também boa performance. Mesmo estando no mês de setembro, tivemos uma pandemia, estamos tendo uma pandemia, uma parada muito grande, o trabalho foi retomado, é uma mudança de filosofia e cultura", afirmou Tiago Nunes.

"A cobrança é natural, normal, ainda mais vindo do Duílio e do Andrés (Sanchez, presidente), caras que têm total fluxo dentro do nosso trabalho, do dia a dia, estão inteirados do que estamos fazendo. E é uma satisfação ao torcedor, que também pede que a gente jogue bem sempre. Não vai acontecer todo jogo, mas estamos nos esforçando ao máximo para achar uma regularidade não só de resultados mas também de atuação", acrescentou o treinador.

Com a vitória sobre o Goiás, a pressão sobre Tiago Nunes diminui. A equipe se afastou da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e soma agora oito pontos conquistados em seis jogos. Na próxima rodada, o Corinthians recebe o Botafogo, no sábado, às 19h, em Itaquera.