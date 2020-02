Tiago Nunes espera ter o meia Pedrinho no jogo decisivo contra o Guaraní-PAR

O técnico Tiago Nunes, do Corinthians, tem a expectativa de poder escalar o meia Pedrinho como titular para o segundo confronto contra o Guaraní, do Paraguai, nesta quarta-feira, pela segunda fase preliminar da Copa Libertadores, na Arena Corinthians, em São Paulo.

Pedrinho estava atuando pela seleção brasileira no Pré-Olímpico, na Colômbia, e fez a última partida neste domingo contra a Argentina, pelo quadrangular final.

Tendo em vista o desgaste físico a que o jogador foi submetido durante a competição, Tiago Nunes revelou que terá uma conversa com Pedrinho, por telefone, já nesta segunda-feira, antes mesmo do atleta retornar ao país, para saber se tem condições de escalá-lo contra o Guaraní.

"Estou esperando o Pedrinho retornar da seleção. A partir do retorno a gente conversa. Vou tentar conversar antes mesmo do retorno, via telefone, para ver em que condições ele chega e para ver se vai estar à disposição na quarta-feira. A partir da conversa com ele, ver como ele vai chegar, a gente decide se joga ou não", ponderou.

O treinador revelou ainda que poderá escalar o lateral-esquerdo Lucas Pitón como titular diante do time paraguaio. O jogador atuou contra a Inter de Limeira no lugar de Sidcley e recebeu elogios da torcida. "Estamos com essa alternância do Piton como titular e suplente. Ele pode sim jogar na quarta-feira. Mas ainda vou avaliar nos próximos dois dias", completou.