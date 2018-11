Tiago Nunes faz mistério, mas Atlético-PR deve ter força máxima contra o Cruzeiro

Em meio às semifinais da Copa Sul-Americana, o técnico Tiago Nunes fechou a preparação do Atlético-PR para encarar o Cruzeiro, neste sábado, às 19 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro, sem dar pistas se vai optar pelo time titular ou reserva, como utilizou na derrota por 2 a 1 frente ao Internacional na rodada passada. A certeza é que não poderá contar com o zagueiro Paulo André e o volante Lucho González. Ambos sequer treinaram e acabaram vetados pelo departamento médico.

Como o jogo de volta contra o Fluminense pela Sul-Americana é apenas no próximo dia 28, a expectativa é que Tiago Nunes poupe aqueles jogadores que estiverem desgastados. A ideia é que vá com força máxima, já que deu declarações falando que irá tentar buscar uma vaga na Copa Libertadores via Brasileirão. O Atlético-PR aparece na tabela de classificação com 43 pontos, contra 46 do Atlético-MG, primeiro com vaga na competição continental.

Sendo assim, a defesa deverá ser formada por Thiago Heleno e Léo Pereira, enquanto que o meio de campo terá Wellington, Bruno Guimarães, Raphael Veiga, Marcelo Cirino e Nikão. Pablo será o único atacante.

"Cada jogo tem a sua importância. Vamos com todas as forças no Campeonato Brasileiro para tentar uma buscar vaga na pré-Libertadores. A diferença é de apenas três pontos. Temos condições matemáticas e vamos fazer o possível para conquistar o nosso objetivo", avisou o treinador.

Tiago Nunes, inclusive, não poderá dirigir o time do banco de reservas, já que foi expulso na partida contra o Internacional. A equipe será dirigida dentro das quatro linhas por Evandro Fornari, que terá Kelly como seu auxiliar.