Tiago Nunes garante Sidcley titular do Corinthians na estreia da Libertadores

O técnico Tiago Nunes confirmou que Sidcley será o titular na lateral esquerda para a estreia do Corinthians na Libertadores, quarta-feira, contra o Guaraní, do Paraguai, na arena em Itaquera. O jogador fez dois jogos ruins como titular por estar acima do peso, mas ainda seguirá no time.

"O lateral é o Sidcley. Ele teve um problema, entrou no peso, por causa da falta de jogos, ele precisa de ritmo, então por isso repeti. Não tá no ritmo ideal, mas tem excelência, muita qualidade. O (Luccas) Piton vinha de boas atuações, tem que ter muito cuidado, ele entrou hoje e fez uma função tática perfeita, até para proteger o Sidcley que está abaixo fisicamente ainda", disse o treinador.

Para o duelo de ida no torneio continental, Tiago Nunes deverá ter dois desfalques. Além de Ramiro, que torceu o joelho direito na semana passada, o volante Camacho deixou o clássico com o Santos no domingo com dores no quadril.

"Vai ser reavaliado nesta segunda. Temos uma preocupação com recuperação física, e aí tem que criar outros treinamentos, vídeos, estatística, apresentar material do adversário, nosso papel não é só dentro do campo, mas fora também dar informações para dar preparação adequada", comentou Tiago Nunes.

REFORÇO

O Corinthians deve anunciar importante reforço nesta semana. O atacante colombiano Yony González, ex-Fluminense, deve chegar por empréstimo de uma temporada em negociação com o Benfica que envolve também a venda de Pedrinho.

"O Yoni é um grande jogador, tem qualidade, atributo, pode contribuir. Mas, até onde sei, não há nada de vínculo. Tem alguma coisa, chefe?", perguntou Tiago Nunes para o diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves.