Tiago Nunes pede Corinthians mais agressivo: 'Queremos finalizar mais vezes'

Depois de estrear pelo Corinthians, o técnico Tiago Nunes contou como espera ver o time atuando na temporada. Na vitória sobre o New York City, ele elogiou a compactação defensiva, a evolução na saída de bola, e agora espera que os jogadores sejam mais agressivos ofensivamente.

LEIA TAMBÉM > Juiz de garantias não atuará em casos de agressão a mulheres e homicídios

"A gente tem que usar a posse de bola como meio, não fim. O foco é transformar a posse em situações de finalização. Se tiver menos posse e finalizar mais, me dou por satisfeito. A gente não deu tanta atenção às chegadas no último terço. Queremos finalizar mais vezes. A gente tem um sistema base defensivo. Queremos interpretações do espaço, sem perder agressividade", analisou.

Durante a estreia na Florida Cup, foi possível notar que o goleiro Cássio jogou mais com os pés. O pedido veio do treinador. "Cobrei que a gente mantivesse compactação na fase defensiva, aproximação com goleiro. Atingimos o objetivo, quando fomos pressionados no goleiro, saímos dela. Mantivemos compactação e subimos para induzir o adversário ao erro", disse o técnico.

Recuperado de uma luxação no polegar esquerdo, Cássio atuou nos 45 minutos iniciais e não precisou fazer nenhuma defesa. O goleiro comentou agora a importância de melhorar o fundamento com a bola nos pés. Temos que treinar e sempre pensar em evoluir. A ideia de trabalho é muito boa. Estamos crescendo, evoluindo. Acho que é dia a dia. Temos quase duas semanas de trabalho, mas a perspectiva é muito boa", disse o treinador.

O Corinthians volta a campo no sábado quando enfrentará o Atlético Nacional, da Colômbia, no segundo e último jogo pela Florida Cup. A tendência é que Tiago Nunes repita o que aconteceu na estreia, com os titulares em campo apenas em metade da partida. "Agora temos que voltar a treinar, queremos passar informações para chegar numa condição boa na estreia do Paulistão", encerrou Tiago Nunes.