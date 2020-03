Tiago Nunes quer Corinthians em estilo 'rock and roll' e cobra time mais veloz

Pressionado por causa da eliminação na segunda fase da Copa Libertadores da América e pela lanterna do Grupo D do Campeonato Paulista, o técnico Tiago Nunes fez uma analogia para falar sobre como quer o Corinthians em campo: no estilo Rock and Roll. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, véspera do importante confronto com o Novorizontino, o treinador reforçou que busca montar um time ofensivo e disse que tem passado confiança aos jogadores.

Tiago Nunes chegou ao Corinthians no início desta temporada para mudar a forma que a equipe vinha jogando há mais de dez anos. Desde 2008, com Mano Menezes, passando principalmente por Tite e Fábio Carille, a equipe alvinegra se portou de forma reativa, com foco na defesa e saídas em contra-ataque. Com Tiago Nunes, a diretoria quer o time mais ofensivo.

"Treinador de futebol exige que você esteja muito envolvido com as pessoas. Encontro minha felicidade pessoal quando vejo que alguém está se desenvolvendo ao meu lado. Eu sei que a gente vive do resultado. Não é que o Corinthians seja diferente de outros clubes, o dia a dia é igual, o que muda é a repercussão das decisões. Tento me blindar. É uma ideia de jogo nova para o Corinthians, não no futebol. Estamos tentando transformar esse clube gigantesco em um clube mais contemporâneo. O Corinthians merece esse protagonismo. Mas isso requer tempo, é igual aprender um novo idioma: palavras novas, frase, treinar o ouvido... É um processo. Está tudo dentro da conta. Estou confiante e tranquilo, não tem nada errado", afirmou Tiago Nunes.

Questionado sobre qual idioma estaria aprendendo com esta fase complicada do Corinthians, Tiago Nunes respondeu: "Rock and Roll". Em seguida, ele explicou os motivos. "Gosto muito de analogias. Tenho que tomar cuidado porque você pode ser interpretado de outra forma. Dirigir um carro de maneira prudente pela direita a 80km/h ou dirigir um pela pista da esquerda a 120km/h? Vamos correr mais riscos, ser mais agressivos, mais atentos. A batida que queremos é o rock. Luta, raça, briga. O time aprendeu a sofrer nos últimos anos. Não gosto de sofrer, quero que o adversário sofra. Quero um time agressivo, é o meu perfil".

O Corinthians está na lanterna do Grupo D, mas pode até assumir a liderança nesta rodada. Isso porque a Ferroviária também tem nove pontos, o Guarani tem dez e o Bragantino tem 11. Com a semana cheia de preparação para a partida contra o Novorizontino, Tiago Nunes contou o que priorizou nos treinamentos.

"Se a equipe cria muitas chances de gol, temos que aprimorar principalmente a qualidade da execução da finalização. Repetimos muito para melhorar o gesto técnico. Variados tipos de finalizações. O segundo é o aspecto emocional para ser frio na hora de bater. Continuar criando, mas ser mais assertivo no terço final. Defensivamente, é conseguir não desconcentrar ou criar ansiedade. O gol de bola parada contra o Santo André saiu de uma falta que poderia ter sido evitada pelo Fagner. É dar tranquilidade, calma. Se der porrada nos caras, não vai ajudar. Tenho dado confiança. O resto é torcer que São Pedro não mande chuva para que tudo possa rolar com muita fluidez", disse o técnico.

VEJA OUTRAS RESPOSTAS DE TIAGO NUNES:

Treinou para ser técnico do Corinthians?

São 19 anos treinando para estar aqui. São muitos clubes, muitos erros. Você erra muito na trajetória profissional. É reconhecido como técnico só quando chega na cadeira do Corinthians. Parece que tudo que fez antes não teve valor. Quer dizer que tudo o que eu passei não teve valor? Não, isso me dá tranquilidade, passei por muitas situações antes que se repetem no Corinthians. Acham que é diferente do clube de segunda divisão, mas o que muda é a visibilidade. Não acredito em conto de fada. Eu estudei muito para estar aqui, conversei com outros técnicos, acompanhei a trajetória de outros. Fiz o básico: entender os valores da empresa, do clube, como se formou a paixão do torcedor pelo clube. O beabá. Entender onde estar e ter propósito pessoal claro. Encontrei minha paz pessoal quando entendi que minha função é ser professor. No Brasil, acham que é melhor ser professor pardal. Se eu puder ajudar e sair amanhã sabendo que os caras melhoram comigo, está tudo bem. Brigo com os caras, coloco o dedo na ferida, porque sei que estou ajudando. Não tem muita coisa além disso do que trajetória de vida. No meu segundo trabalho, achei que estava pronto para estar no Corinthians. Converso muito. Tomar porrada ajuda muito".

O que pensa do elenco?

Me preocupo em ter no elenco 30 jogadores. Ou 25, 26 jogadores de linha para manter um nível de trabalho. Não quero deixar ninguém fora, quero todo mundo recebendo o nível de trabalho. Dentro disso, o foco nesse momento é que a gente consiga manter o grupo do jeito que está e traga mais jovens para aproximar, criar vínculo e cumprir metas.

Quer reforços?

Penso em um atacante de mobilidade para encorpar o grupo. Que traga experiência. Mas depende muito das circunstâncias. Às vezes, você encontra no próprio clube um jogador da base. Não vamos trazer por trazer. Tem que caber no bolso, mas que chegue para vestir a camisa e jogar.

O que espera do jogo contra o Novorizontino?

Muita marcação por parte deles e nossa, com poucos espaços. Eles sofreram poucos gols, marcam bem e têm contra-ataque rápido. Tem jogador de referência que faz bem o pivô, sabe ganhar as bolas. Vem mobilizado, motivado, não perderam ainda em casa, tem esse fator local que os ajuda. Mas estamos com nível de confiança alto, podemos ir lá e vencer. Temos certeza de que vamos encontrar um grande adversário e espero que a gente possa vencer.