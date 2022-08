Tiago Nunes revela que jogador do Ceará se recusava a fazer falta para não perder ponto no 'Cartola'

O técnico Tiago Nunes concedeu, nesta terça-feira, entrevista ao podcast Flow Sport Club e fez uma revelação que causou grande polêmica nas redes sociais. O treinador afirmou que há um jogador no Ceará que, durante sua passagem no comando da equipe, se recusava a cometer faltas durante a partida para não perder pontos no fantasy game 'Cartola FC'.

"Eu tinha um jogador agora no Ceará, que não vou revelar o nome, que era brincadeira. O cara não fazia falta no jogo porque perdia ponto no Cartola. É brincadeira', bradou o treinador.

A afirmação feita pelo técnico nesta terça-feira ganha outras proporções em um momento em que se discute no Brasil a influência de casas de apostas nos resultados de jogos. Denúncias de manipulação de resultado se tornaram comuns. Até mesmo movimentos simples de jogo, como cobranças de lateral, tiros de meta e escanteios são passíveis de aposta. Assim, levanta-se mais uma preocupação, agora sobre os fantasy games. O atacante Jô e o lateral-direito Marcos Rocha, por exemplo, já foram cobrados por torcedores por terem ido mal no 'Cartola'.

O fantasy game tem como objetivo montar um time a cada rodada, com jogadores de diferentes equipes. A cada rodada, esses atletas somam pontos por gols, assistências e outras ações positivas, e perdem pontos se cometem faltas, levam cartões ou fazem gol contra.

Tiago Nunes é apontado como um dos nomes mais capacitados entre os treinadores da nova geração. Seu último clube foi justamente o Ceará. Ele esteve no comando do time alvinegro por sete meses, entre agosto de 2021 e março de 2022. Apesar da boa campanha no Brasileirão, levando o time à Sul-Americana, o desempenho abaixo do esperado no Estadual custou o seu cargo.

Os principais títulos de Tiago Nunes foram conquistados no Athletico-PR. No clube paranaense, o técnico venceu a Copa Sul-Americana de 2018 e a Copa do Brasil de 2019. Em 2020, se transferiu para o Corinthians, mas não obteve sucesso. No Grêmio, levou o Gauchão, mas teve uma péssima sequência no Campeonato Brasileiro, dando início à trajetória tricolor rumo à Série B.