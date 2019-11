Tiago Nunes vai analisar 25 jogadores emprestados pelo Corinthians

Uma das primeiras tarefas do técnico Tiago Nunes ao assumir o Corinthians em janeiro será analisar os jogadores que estão emprestados para definir o elenco para 2020. São 25 jogadores que estão emprestados e ainda têm vínculo com o clube. Poucos devem voltar para atuar com o novo treinador; a maioria deve ser emprestada novamente para ganhar experiência ou somar mais minutos em campo.

Do total, alguns nomes têm mais chance de aproveitamento. Entre eles estão Pedro Henrique e Camacho, que atuaram com Tiago Nunes no Athletico-PR, último clube do treinador, e André Luis, do Fortaleza. Outros nomes que podem retornar são Matheus Alexandre, Ángelo Araos e Marquinhos, que estão na Ponte Preta. Esse grupo de jogadores vive um bom momento em seus respectivos clubes e contam com conhecimento do treinador.

Vale lembrar que Ángelo Araos, contratado por US$ 4 milhões (R$ 16 milhões), um dos maiores investimentos do Corinthians na temporada, teve poucas chances com Fábio Carille. A nova comissão técnica destacam sua intensidade e juventude.

Segundo o diretor de futebol Duílio Monteiro Alves, o novo treinador deve chegar a São Paulo nesta semana para finalizar a documentação e iniciar o planejamento para a próxima temporada. O técnico interino do Corinthians, Dyego Coelho, afirmou que o clube ainda não iniciou uma transição.

Fim de jogo. Na @A_Corinthians, Alvinegro empata sem gols com o Internacional, em duelo válido pela 33ª rodada do @brasileirao. O próximo compromisso do Timão é no dia 24, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/CxGFHsfBhv — Corinthians (@Corinthians) 17 de novembro de 2019

Veja a lista dos jogadores que Corinthians que estão emprestados:

Pedro Henrique (Athletico-PR)

Matheus Alexandre (Ponte Preta)

Camacho (Athletico-PR)

Thiaguinho (Oeste)

Ángelo Araos (Ponte Preta)

Gabriel Vasconcelos (Oeste)

Gustavo Silva (Vila Nova)

Lucca (Bahia)

Luidy (Londrina)

Matheus Matias (Avaí)

Fellipe Bastos (Vasco)

Jean (Botafogo)

Marciel (Vitória)

Paulo Roberto (Fortaleza)

Richard (Vasco)

Marquinhos (Ponte Preta)

André Luis (Fortaleza)

Guilherme Romão (São Bento)

Léo Príncipe (Paraná)

Caetano (Oeste)

Giovanni Augusto (Goiás)

Marlone (Goiás)

Guilherme (Fluminense)

Rafael Bilu (América-MG)

Carlinhos (Novorizontino)