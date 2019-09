Tiago Nunes valoriza vitória sobre o Inter: 'Qualquer vantagem é importante'

Em sua segunda decisão de Copa do Brasil na história, o Athletico-PR saiu na frente com a vitória sobre o Internacional por 1 a 0, na quarta-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba, e jogará pelo empate no duelo da volta, na quarta que vem, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, para ser campeão pela primeira vez da competição. O técnico Tiago Nunes exaltou a vantagem rubro-negra.

"Em uma final tão parelha, qualquer vantagem é importante. Já passamos por situações parecidas na temporada, o jogo contra o River Plate (pela Recopa Sul-Americana) foi um grande aprendizado. Esperamos tirar o máximo de proveito do que já vivemos este ano", afirmou o comandante do Athletico-PR. "Foi um jogo com ingredientes de uma final. Emocionalmente tenso, com duas equipes com características de jogo marcantes. Jogo muito parelho, as chances de gol foram muito parecidas", prosseguiu.

A experiência ajuda o time, mas a atenção nos detalhes, que decidem jogos como estes, é fundamental para Tiago Nunes. Segundo o técnico, a equipe não irá até Porto Alegre para jogar com a vantagem construída em Curitiba.

"Tem situações do jogo que não controlamos. São muitos detalhes num jogo desse, temos que tentar diminuir ao máximo a margem de erro. Nos aproximaremos da nossa chance de vencer se tentarmos vencer o Internacional. Se formos para segurar o resultado, então estaremos fadados a sofrer muito", disse.

Tiago Nunes comemorou o fato de o time não perder jogadores para a partida em Porto Alegre. Os volantes Bruno Guimarães e Lucho González e o atacante Rony, que estavam pendurados, saíram ilesos sem receber o cartão amarelo.

Antes da grande final da Copa do Brasil, o Athletico-PR joga contra o Avaí, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para este domingo, às 11 horas, na Arena da Baixada, e Tiago Nunes vai escalar um time todo reserva.