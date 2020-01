Tiago Nunes vê 'processo natural de evolução' do Corinthians

O técnico Tiago Nunes reconheceu que o Corinthians não teve boa atuação no empate por 1 a 1 com o Mirassol, na noite deste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O treinador acredita que o time passa por um "processo natural de evolução" neste início de temporada.

"Enfrentamos uma equipe que se propôs a jogar, uma equipe bem treinada e recheada de jogadores experientes. O empate ficou justo até pelo que produzimos, não conseguimos ser superiores ao Mirassol na maior parte do tempo. Tentamos sair jogando, tivemos mais posse de bola, mas uma posse que não se traduziu em chances de gol. Estamos em um processo natural de evolução, é o 20º dia de preparação, e é normal oscilar. Vou tirar desse jogo as lições, nos traz aprendizado, com várias situações que podemos evoluir para os próximos jogos", analisou o treinador.

Tiago Nunes também espera que o Corinthians evolua na parte física. O técnico inicou a partida diante do Mirassol com a mesma equipe que enfrentou o Botafogo-SP na estreia do Paulistão, na última quinta-feira. Ele não descarta fazer mudanças para as próximas partidas.

"É o preço que vai se pagar pela sequência dos jogos. Repeti o time que iniciou contra o Botafogo-SP para tentar gerar entrosamento e condicionar por meio do jogo. Naturalmente, acabam sentindo mais. Penso que de oito a dez jogos é uma média boa para adquirir um ritmo legal. Vamos avaliar pontualmente os jogadores que estão sentindo mais a questão física para mudar ou não a equipe", disse.

Para o próximo jogo, o Corinthians terá mais tempo de recuperação. O time enfrenta a Ponte Preta na quinta-feira, em Campinas, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O Corinthians está no Grupo D e soma quatro pontos.