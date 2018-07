Tiago Real e Maikon Leite podem ir para o Náutico

SÃO PAULO - Depois de frustrada a negociação com a Ponte Preta, o meia Tiago Real e o atacante Maikon Leite podem ser emprestados para o Náutico. O time pernambucano tem interesse na dupla e já abriu negociações com a diretoria do Palmeiras. No momento, os dois jogadores estão fora dos planos do time paulista.

O técnico Gilson Kleina confirmou que ainda aguarda por uma definição, principalmente de Maikon Leite, que também teve frustrada uma negociação com o Umm-Salal, do Catar. "Parece que ele tem uma situação com o Náutico e estou aguardando uma resposta para saber se posso contar com ele ou não", disse o treinador.

A negociação com a Ponte Preta não foi adiante porque a equipe de Campinas se recusou a pagar a maior parte do salário dos dois, além do zagueiro Wellington. O Palmeiras aceitava liberá-los de graça, mas exigia que o salário fosse pago integralmente. Agora, porém, Maikon Leite e Tiago Real podem ir para o Náutico.