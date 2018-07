Tiago Real exalta concorrência estrangeira no Palmeiras

SÃO PAULO - Titular absoluto do Palmeiras na Série B antes da parada para a Copa das Confederações, Tiago Real corre sério risco de se tornar a terceira opção do técnico Gilson Kleina quando a competição retornar. Isso porque o paraguaio Mendieta, ex-Libertad, foi contratado e o chileno Valdivia finalmente voltou a treinar normalmente.

Mas o que deveria ser motivo de preocupação para Tiago Real se transforma em razão para comemorar. "Isso é muito bom. A concorrência de outros jogadores de qualidade faz o atleta trabalhar ainda mais para buscar seu espaço. Mendieta e Valdivia são grandes jogadores e quem tem a ganhar com essa disputa é Palmeiras", afirmou Tiago, artilheiro do clube na Série B com dois gols.

O jogador, que chegou ao clube há um ano e fez 28 partidas com a camisa alviverde, acredita que pode jogar ao lado de Valdivia no meio-campo do Palmeiras. "Nós dois somos meias, mas temos algumas características diferentes. Já atuamos juntos e pode ser que aconteça novamente", comentou.

Para Tiago Real, haverá espaço para todos mostrarem seu futebol durante a Série B. "O campeonato é muito longo, ainda temos mais 32 rodadas. Vai dar para todo mundo jogar. O importante é todo mundo estar preparado para quando for escalado corresponder e juntos levarmos o Palmeiras de volta para a Série A", completou.