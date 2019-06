Tiago Reis vê Vasco em evolução e quer vencer em casa para tirar time da lanterna

O Vasco iniciou nesta terça-feira a sua preparação para a partida contra o Internacional, nesta sexta, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca está na lanterna da competição com três pontos, ainda sem vencer. O atacante Tiago Reis promete dar o máximo para tirar o clube desta incômoda situação.

"O Inter possui uma equipe muito forte e estamos nos preparando da melhor maneira possível para fazer um grande jogo. Vamos jogar dentro de casa e iremos dar o máximo para conseguir a vitória, pois é importante demais a conquista desses três pontos para o nosso time. A equipe está em evolução e nada melhor que essa primeira vitória vir em São Januário, diante da nossa torcida", afirmou.

Uma aposta do técnico Vanderlei Luxemburgo é a utilização de jogadores oriundos das categorias de base. "Vejo como importante a chegada da rapaziada que estava comigo na Copinha (Copa São Paulo de Futebol Júnior). O Vasco só tem a ganhar com isso, pois terá a oportunidade de descobrir novos talentos. O Talles entrou nesse último jogo e foi muito bem. O Bruno treinou semana passada e o Caio está aqui conosco. Fui muito bem acolhido quando cheguei aqui, então tenho procurado fazer o mesmo com a galera que está subindo", completou Tiago Reis.

Afastado dos gramados desde a temporada passada por conta de um problema no joelho esquerdo, Vinícius Araújo foi a grande a novidade na movimentação. O atacante participou pela primeira vez de uma atividade principal com o grupo e balançou as redes duas vezes. Outro que treinou normalmente foi Fernando Miguel. O goleiro está recuperado da lesão na panturrilha que o impediu de ser utilizado nos primeiros jogos do Brasileirão.