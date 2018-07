Tiago renova contrato com o Atlético de Madrid por dois anos

Titular do Atlético de Madrid no vice-campeonato da Liga dos Campeões, Tiago poderia ter feito a diferença para Portugal na Copa, mas, aos 33 anos, preferiu não abandonar a decisão de não jogar mais por seu país. Apesar da idade, porém, ele segue em alta no clube. Nesta segunda-feira, renovou contrato por dois anos.

De acordo com a imprensa espanhola, Tiago não renovou imediatamente com o Atlético de Madrid, quando seu contrato se encerrou, no fim do mês passado, porque negociava com o Chelsea. O acordo não vingou, porém, e ele acabou retornando ao Vicente Calderón. Nesta segunda, ele já treinou com o grupo.

"O clube me ofereceu para renovar (ao fim da temporada passada), me sentir orgulhoso, mas pensei que havia chegado o momento de encerrar um ciclo. Tinha a oportunidade de jogar em outras ligas, mas tirei um tempo para pensar, mas na hora de tomar a decisão vi que o Atlético era a única forma de não errar", garante o meia.

O jogador chegou ao Atlético de Madrid emprestado pela Juventus na temporada 2009/2010, sendo peça fundamental no vice na Copa do Rei daquela temporada e seguiu em Madri por mais um ano. Em meados de 2011, ao término do seu contrato com os italianos, foi contratado em definitivo.