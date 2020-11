Tiago Volpi celebra feito inédito e 'tarde perfeita' em goleada do São Paulo sobre o Flamengo

O São Paulo goleou, mas quem saiu como grande destaque da partida foi Tiago Volpi. O goleiro pegou dois pênaltis e ainda deu assistência para o quarto gol do time. Ao final da goleada por 4 a 1 sobre o Flamengo, o são-paulino destacou o dia inesquecível e histórico em sua carreira.

"Foi a primeira vez (que pegou dois pênaltis). É uma situação rara e ainda completou com uma assistência para gol. Foi uma tarde perfeita e mágica para qualquer goleiro e ainda tivemos uma excelente vitória no Maracanã", comemorou o goleiro, em entrevista para a TV Globo.

Leia Também Volpi pega dois pênaltis e São Paulo goleia o Flamengo no Maracanã

A primeira cobrança defendida ocorreu ainda na etapa inicial. Bruno Henrique bateu e Volpi pegou, quando a partida estava 1 a 1. Na etapa final, Daniel Alves fez pênalti em Gérson e novamente o goleiro salvou a equipe tricolor. Pedro foi quem tentou superá-lo desta vez, mas Volpi também defendeu a penalidade do atacante.

E ainda deu tempo de dar uma assistência. Após ataque do Flamengo. Volpi lançou para Luciano, que ganhou da zaga e bateu firme para fechar o placar. Com o resultado, o São Paulo chegou aos 30 pontos, cinco a menos do que os líderes Inter e Flamengo, mas o time comandado por Fernando Diniz tem três jogos a menos que os dois adversários. Se vencer as partidas contra Goiás, Ceará e Botafogo, vai para 39 pontos.