Tiago Volpi critica São Paulo no segundo tempo: 'Faltou intensidade'

O goleiro Tiago Volpi participou do segundo tempo da derrota do São Paulo por 4 a 2 para o Ajax pela Florida Cup. Foi o período da partida que o time tricolor levou todos os gols - a etapa inicial terminou com placar de 1 a 0 para a equipe brasileira.

Ao deixar o gramado, o jogador que foi contratado junto ao Querétaro, do México, criticou a postura da equipe nos 45 minutos finais. "Entramos mal, temos de reconhecer. Não podemos querer esconder as coisas. Não entramos com a mesma intensidade do primeiro tempo. Cfaltou intensidade e um pouquinho de personalidade, sem isso as coisas não andam", criticou.

Volpi estreou na derrota por 2 a 1 para o Eintracht Frankfurt na estreia do torneio dos Estados Unidos. Na ocasião, começou a partida no time titular, levou um dos gols, e depois foi substituído por Jean.

O técnico André Jardine ainda não definiu quem será o titular da meta do São Paulo na temporada. Sidão, que ocupou a vaga durante boa parte do ano passado, foi negociado para o Goiás. Lucas Perri completa a lista de goleiros disponíveis para a temporada e corre por fora na briga.

O treinador ainda terá uma semana para analisar o elenco antes da estreia no Campeonato Paulista. O time tricolor enfrentará o Mirassol no próximo sábado, no Pacaembu, pois o Morumbi está em reforma.