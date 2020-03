Tiago Volpi deixa campo machucado e vira dúvida no São Paulo

O goleiro Tiago Volpi levou uma pancada na mão direita e deixou o jogo contra a LDU, no Morumbi, pela Libertadores aos seis minutos do segundo tempo. O titular do gol do São Paulo recebeu atendimento médico no gramado e foi substituído por Lucas Perri, de 22 anos.

Volpi deverá realizar exames nesta quinta-feira, mas a tendência é que fique fora, pelo menos, do clássico com o Santos, sábado, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. Isso porque na próxima terça-feira o time tricolor receberá o River Plate pela terceira rodada da Libertadores.

Em seu segundo jogo pelo time principal, Perri sequer pegou na bola na vitória por 3 a 0 diante dos equatorianos. Reinaldo, de pênalti, abriu o marcador logo aos 13 minutos da etapa inicial. Ele bateu firme no canto esquerdo do goleiro, que não conseguiu chegar na bola. "Não sou de fechar o olho e dar bico. Mirei naquele canto e o goleiro ficou esperando. Ele caiu atrasado e fiz o gol", comentou.

Daniel Alves ampliou aos 14 da etapa inicial e Igor Gomes fechou o placar no segundo tempo. Além de se recuperar da derrota por 2 a 1 para o Binacional na estreia, o São Paulo também finalmente conseguiu apresentar um bom futebol. Efetivo, soube aproveitar as chances criadas. Chegou aos três gols tocando de pé em pé, envolvendo o adversário.