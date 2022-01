Tiago Volpi e Calleri se recuperam da covid-19 e treinam normalmente no São Paulo

O técnico Rogério Ceni teve dois reforços no tr ino desta sexta-feira após passar a semana inteira com dificuldade para trabalhar por causa do surto de covid-19 no grupo. O goleiro Tiago Volpi e o atacante Calleri se recuperam e trabalharam normalmente.

"O goleiro e o atacante se reapresentaram após cumprirem o período de isolamento devido à covid-19. Assistidos pelo departamento médico neste período, os jogadores realizaram exames nesta manhã, testaram negativo e foram liberados para treinar", informou o clube.

Volpi havia testado positivo na reapresentação do elenco, segunda-feira, enquanto Calleri só foi diagnosticado com a covid-19 na terça-feira. Assintomáticos, tiveram recuperação rápido, para princípio de alívio de Ceni, que ainda está com nove desfalques pelo mesmo problema.

Thiago Couto, Reinaldo, Rodrigo Nestor, Rafael Silva, Patrick, Danilo Gomes, Miranda, Gabriel e Pablo ainda passam por período de quarentena e só retornarão na próxima semana. Todos passam bem e estão assintomáticos.

O retorno de Volpi promete acirrar a disputa pela posição no gol do São Paulo. Com a queda de rendimento do titular em 2021 e a contratação de Jandrei, Rogério Ceni promete fazer criteriosa avaliação nos próximos dias antes da estreia da equipe no Paulistão, dia 27, às 21h30, em visita ao Guarani.

Já o atacante é o centroavante intocável da equipe e a meta é deixá-lo em perfeita forma física após chegada sem ritmo no segundo semestre de 2021.