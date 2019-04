Tiago Volpi espera que título do Paulistão seja decidido no tempo normal

O goleiro Tiago Volpi espera que o título do Campeonato Paulista, domingo, entre Corinthians e São Paulo, na Arena Corinthians, seja definido no tempo normal. Após o empate por 0 a 0 no primeiro jogo, no Morumbi, uma nova igualdade (por qualquer placar) leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer será campeão.

"A gente está preparado. Se acontecer empate nos 90 minutos, a gente está preparado para uma decisão de pênaltis. Isso vai ser trabalhado durante a semana, mas a gente espera que possa conseguir resolver o jogo no tempo normal", afirmou o goleiro em entrevista coletiva nesta quarta-feira no CT da Barra Funda.

Tiago Volpi se destacou no Campeonato Mexicano como um pegar de pênaltis. Em 2016, ele foi decisivo na semifinal e na final da Copa do México. Nos quatro anos de Querétaro foram 11 pênaltis defendidos. O goleiro foi decisivo na disputa por pênaltis contra o Palmeiras, na semifinal. Ele defendeu duas cobranças embora tenha desperdiçado seu próprio chute.

Neste domingo, ele acredita que o Corinthians não vá pressionar o tempo todo. "Geralmente o time, quando joga em casa, tem uma postura diferente, então a gente espera, talvez nos primeiros minutos, um Corinthians mais agressivo, mas também durante o jogo não mudando muito do que foi o jogo no Morumbi. Não acredito que vai ser toda essa pressão durante os 90 minutos", avaliou o goleiro, que não toma um gol há quatro jogos.

Com 28 anos, Tiago Volpi se destacou no Figueirense, onde jogou entre 2012 e 2014. Curiosamente, ele defendia o clube catarinense no jogo que marcou a inauguração oficial da Arena Corinthians, no Campeonato Brasileiro de 2014. Ele foi titular na surpreendente vitória sobre o time da casa. Na final do Paulistão, ele acredita que o São Paulo deverá ter postura ofensiva mesmo jogando em Itaquera.

"Fora de casa a gente sempre espera que o adversário agrida um pouco mais, mas a gente também não vai abrir mão do nosso estilo de jogo, que procura ser um estilo dinâmico, um estilo de bastante chegada, como a gente teve no Morumbi. Então, por mais que o Corinthians esteja jogando na sua casa, a gente não pode abdicar do nosso jogo ofensivo", completou.