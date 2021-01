Tiago Volpi faz alerta no São Paulo: 'Não podemos perder pontos em casa'

O goleiro Tiago Volpi fez um alerta após a derrota do São Paulo por 1 a 0 para o Santos, na tarde deste domingo, no Morumbi, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele minimizou o fato de o rival ter poupado jogadores no clássico, mas condenou a perda de pontos em casa nesta reta final da competição.

O São Paulo segue na liderança do Brasileirão, com 56 pontos, mas perdeu os últimos dois jogos no campeonato. Antes do clássico contra o Santos, a equipe tricolor havia sido derrotada por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino.

"O resultado foi contra o Santos, não existe titular e reserva. O merecimento da nossa liderança está nos pontos, temos 56 pontos porque merecemos conquistar. O que não podemos fazer é perder esses pontos em casa como fizemos hoje (domingo)", afirmou Volpi.

Após o clássico contra o Santos, o São Paulo tem a semana cheia para treinamentos. A equipe volta a campo apenas no próximo domingo, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela 30ª rodada do Brasileirão.