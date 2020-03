Tiago Volpi minimiza derrota e diz que São Paulo está no caminho certo

O goleiro Tiago Volpi minimizou a derrota para o Botafogo por 1 a 0, neste domingo, em Ribeirão Preto, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista e disse que o clube está no caminho certo para ter um ano de conquistas e sucesso. O time do interior começou a rodada na lanterna do torneio.

Volpi foi o único jogador titular a participar da derrota. O objetivo do técnico Fernando Diniz foi dar um prazo maior de recuperação física para os jogadores que atuaram na derrota para o Binacional, última quinta-feira, no Peru, na estreia da Copa Libertadores.

"Precisamos ter a tranquilidade para fazer o que vínhamos produzindo. Sabemos que foi um segundo tempo abaixo do que podemos fazer. Estamos no caminho certo. Não podemos transformar tudo em uma tempestade pela derrota em Ribeirão e para o Binacional", analisou o goleiro.

Com o time reserva atuando em Ribeirão, muitos jogadores formados nas categorias de base receberam uma chance do técnico Fernando Diniz. Para o goleiro, apesar da má atuação do time, os jovens jogadores não devem ser cobrados pelo resultado.

"Não tem o que cobrar da garotada. Todo mundo tentou dar o seu melhor em benefício do São Paulo. Não é querer servir de desculpa, não temos que achar um culpado ou achar um motivo, pela derrota. Precisamos felicitar o Botafogo, que numa bola parada conseguiu achar o gol", concluiu.