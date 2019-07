Tiago Volpi tem tendinite, mas não deve desfalcar o São Paulo

O goleiro Tiago Volpi não participou do treino do São Paulo na tarde desta quinta-feira. Ele ficou na parte interna do CT da Barra Funda em tratamento de uma tendinite no músculo adutor da perna direita, mas não deve desfalcar a equipe na partida contra a Chapecoense, na segunda-feira.

Volpi sentiu o problema muscular na última quarta-feira, quando deixou o treino mais cedo. A comissão técnica aguarda a evolução do goleiro para saber se ele já terá condiçoes de participar da atividade desta sexta.

Sem Volpi, Jean foi o titular da equipe no treino desta quinta. O técnico Cuca repetiu os jogadores de linha da última atividade, com Raniel no comando de ataque.

O time principal, que novamente enfrentou o sub-19, foi formado por: Jean; Hudson, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Hernanes; Antony, Alexandre Pato e Raniel. Na parte final da atividade, Igor Vinícius e Everton entraram nas vagas de Hudson e Pato.

A equipe principal venceu por 4 a 1, com gols de Antony, Pato, Raniel e Tchê Tchê. O elenco volta aos trabalhos nesta sexta-feira, em atividade fechada à imprensa no CT da Barra Funda. O jogo contra a Chapecoense será realizado na segunda, às 20h, no Morumbi, pela 11ª rodada do Brasileirão.