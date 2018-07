Tigana vai assumir o lugar de Blanc no Bordeaux

O ex-jogador da seleção francesa Jean Tigana irá assumir o lugar de Laurent Blanc no comando do Bordeaux. O clube informou que o novo técnico será apresentado ao clube ainda nesta terça-feira.

O Bordeaux vinha procurando um treinador desde quando Blanc deixou o clube e foi confirmado como substituto de Raymond Domenech como técnico da seleção francesa depois da Copa do Mundo da África do Sul.

Tigana assume o novo desafio após ter treinado Lyon e Monaco, da França, Fulham, da Inglaterra, e Besiktas, da Turquia. Ele levou o Monaco ao título francês de 1997 e, quatro anos mais tarde, ajudou o Fulham a subir para a divisão de elite do futebol inglês. Já pelo Besiktas, ele ganhou duas Copas da Turquia, em 2006 e 2007.

"Ele (Tigana) agora escreverá uma nova páginas na história do Bordeaux", afirmou o clube francês em seu site oficial ao comunicar a contratação. Para justificar a chegada do técnico, o time destacou a sua filosofia marcada por "forte ambição" e "grande vontade de manter o jogo ofensivo".

Com a camisa da seleção francesa, Tigana foi campeão da Eurocopa de 1984 e chegou à semifinal da Copa do Mundo de 1986, quando a França, de Michel Platini, eliminou o Brasil nas quartas de final, no México.