Tigre bate o Olimpia e fica a um empate das quartas de final da Libertadores

BUENOS AIRES - O Tigre saiu na frente no duelo contra o Olimpia, do Paraguai, nas oitavas de final da Copa Libertadores. Nesta terça-feira, no estádio José Dellagiovanna, em Buenos Aires, o time argentino ganhou por 2 a 1 e leva a vantagem do empate para a partida de volta, marcada para o próximo dia 16, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. A equipe paraguaia precisa apenas uma vitória simples por 1 a 0 para se classificar. Um novo 2 a 1, desta vez para o Olimpia, levará a decisão para a cobrança de pênaltis.

Em campo, o Tigre mostrou superioridade e conseguiu abrir o placar com Peñalba, aos 28 minutos do primeiro tempo. O centroavante recebeu na área, girou o corpo e chutou rasteiro no canto esquerdo do goleiro Martín Silva. Na segunda etapa, aos 19, Matias Pérez Garcia marcou de cabeça o segundo gol argentino após boa jogada individual de Botta pelo lado esquerdo. O Olimpia conseguiu o importante gol com Miranda, aos 32, em cobrança de falta.

O vencedor do duelo entre Tigre e Olimpia enfrentará, nas quartas de final, o ganhador do confronto entre Emelec, do Equador, e Fluminense. O primeiro jogo deste duelo está marcado para esta quinta, em Guayaquil. O da volta será no próximo dia 8, no Rio de Janeiro, provavelmente no estádio de São Januário.