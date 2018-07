Tigre deve apresentar denúncia à Conmebol por incidentes no Morumbi

BUENOS AIRES - O Tigre, da Argentina, apresentará nesta quinta-feira denúncia à Conmebol por supostas agressões físicas de seguranças do Morumbi contra seus jogadores e comissão técnica na final da Copa Sul-Americana, vencida pelo São Paulo por 2 a 0, no dia 12 deste mês.

A equipe não voltou para a segunda etapa, alegando que durante um confronto com seguranças e policiais militares paulistas, houve diversas agressões, que deixaram feridos atletas e membros do corpo técnico. Depois da recusa do retorno ao gramado, o árbitro chileno Enrique Ossés proclamou o fim da partida.

Fontes ligadas à Associação Argentina de Futebol, indicaram que o presidente da entidade, Julio Grondona, foi notificado nesta quarta-feira pelo presidente do clube, Rodrigo Molinos, sobre os termos da denúncia.

Após a partida, o técnico do Tigre, Néstor Gorosito, afirmou que nunca havia visto algo parecido. "O uruguaio Eugenio Figueredo (secretário da Conmebol) viu o sangue. O quarto árbitro também viu tudo. Filmaram o que estava acontecendo e não fizeram nada", explicou.

O porta-voz da Conmebol, Néstor Benítez, falou do tamanho da repercussão negativa dos incidentes no Morumbi. "A Confederação está investigando como deve este caso, que tanto prejuízo causou ao futebol sul-americano. É preciso agir com prudência para tentar reunir todos os elementos de julgamento sobre este grave fato".