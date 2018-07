Tigre jogará por empate para ir ao grupo do Palmeiras na Libertadores

SAN FERNANDO, ARGENTINA - Vice-campeão da Copa Sul-Americana, o Tigre está perto de avançar ao grupo do Palmeiras na Copa Libertadores. Nesta terça-feira à noite, no primeiro jogo da competição continental em 2013, a equipe argentina venceu o Deportivo Anzoátegui, da Venezuela, por 2 a 1, na sua casa, em San Fernando, região metropolitana de Buenos Aires.

O técnico Nestor Gorosito, porém, não gostou do resultado. "Ganhar é positivo, mas o resultado foi incômodo. Temos que ter confiança para a partida de volta. Vai ser um jogo difícil, com os venezuelanos no ataque", destacou ele.

Na partida, o time da Venezuela saiu na frente com Caggiano, no primeiro tempo, mas o Tigre cresceu na segunda etapa e chegou à virada com Peñalba e Leguizamón. Agora a equipe joga por um empate na volta, terça-feira que vem, para entrar no Grupo 2 que tem Libertad (Paraguai), Sporting Cristal (Peru) e Palmeiras.