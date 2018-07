Tigre se garante no grupo do Palmeiras na Libertadores

PUERTO LA CRUZ - O Tigre será um dos adversários do Palmeiras na fase de grupos da Copa Libertadores. Na noite de terça-feira, o time argentino derrotou o Deportivo Anzoátegui por 3 a 0, em Puerto la Cruz, na Venezuela, no jogo de volta da fase preliminar e garantiu a sua passagem para a próxima etapa do torneio continental.

Atual vice-campeão da Copa Sul-Americana, o Tigre já havia vencido o primeiro duelo com a equipe venezuelana. Assim, sacramentou a sua passagem para a próxima etapa da competição. O time vai disputar o Grupo 2 da Libertadores, que também conta com Palmeiras, Libertad e Sporting Cristal.

A classificação do Tigre começou a ser definida aos oito minutos da etapa inicial, quando Botta abriu o placar da partida. Os outros gols do time argentino saíram no segundo tempo e foram feitos por Santander, aos 28 minutos, e Maggiolo, aos 43 minutos.

Também na noite de terça, o Deportes Iquique também se garantiu na fase de grupos da Libertadores ao derrotar o León, do México, por 4 a 2, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, em partida disputada no Chile. Arrechea abriu o placar, aos 46 minutos do primeiro tempo, para o time mexicano, e Díaz, aos 12 minutos da etapa final, de pênalti, empatou o duelo para a equipe chilena.

Como o jogo de ida, no México, também terminou empatado por 1 a 1, o duelo seguiu para a disputa de pênaltis, quando o Deportes Iquique se deu melhor. Com isso, o time chileno se garantiu no Grupo 4 da Libertadores, que também conta com Vélez Sarsfield, Peñarol e Emelec.