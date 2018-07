Tigre vence e Palmeiras pode garantir vaga na quinta

Com a vitória, o Tigre chegou à terceira colocação do Grupo 2 com seis pontos, mesmo número do Palmeiras, que leva vantagem no saldo de gols. Na última rodada, o time argentino pega o Libertad, líder da chave com oito pontos. Como uma equipe tirará ponto da outra, o Palmeiras estará classificado se somar mais três pontos na quinta.

A vitória do Tigre sobre o Sporting Cristal começou a ser desenhada aos 23 minutos, com Leguizamón, que aproveitou bobeada da zaga e marcou. No início da etapa final, Pérez Garcia ampliou e Botta garantiu a vitória ao fazer o terceiro. Lobatón ainda descontou e marcou o gol de honra dos peruanos.

Em outro jogo da última terça-feira, o Tolima caiu diante do Santa Fé, em casa, por 2 a 1, e pode perder a segunda colocação do Grupo 6. O algoz do Corinthians na fase preliminar da Libertadores de 2011 está com sete pontos, mesmo número do Real Garcilasso, que enfrenta o lanterna Cerro Porteño nesta quarta. O Santa Fé lidera a chave com 11 pontos.